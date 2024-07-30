Олимпиада. Дзюдо. В первой схватке Саги Муки победил немца

Израильский дзюдоист Саги Муки (весовая категория до 81 кг) в первой схватке Парижской олимпиады победил немца Тимо Кавелиуса.

Во втором поединке израильтянин встретится с Ли Ен Хваном (Южная Корея), двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, действующим чемпионом Азии.

Саги Муки – чемпион мира 2019 года, чемпион Европы 2018 года, чемпион Европейских игр 2015 года.