Олимпиада. Виндсерфинг. Том Реувени поднялся на третье место

После шести гонок в соревнованиях виндсерферов Парижской олимпиады лидирует голландец Люк ван Опзиланд.

Израильтянин Том Реувени в четвертой и пятой гонках занял третье место, в шестой - четвертое.

В общем зачете он поднялся на третье место.