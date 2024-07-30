Олимпиада. Виндсерфинг. Том Реувени поднялся на третье место
время публикации: 30 июля 2024 г., 17:00 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 17:00
После шести гонок в соревнованиях виндсерферов Парижской олимпиады лидирует голландец Люк ван Опзиланд.
Израильтянин Том Реувени в четвертой и пятой гонках занял третье место, в шестой - четвертое.
В общем зачете он поднялся на третье место.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2024