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Спорт

Олимпиада. Виндсерфинг. Том Реувени поднялся на третье место

время публикации: 30 июля 2024 г., 17:00 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 17:00
Олимпиада. Виндсерфинг. Том Реувени поднялся на третье место
AP Photo/Jacquelyn Martin

После шести гонок в соревнованиях виндсерферов Парижской олимпиады лидирует голландец Люк ван Опзиланд.

Израильтянин Том Реувени в четвертой и пятой гонках занял третье место, в шестой - четвертое.

В общем зачете он поднялся на третье место.

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