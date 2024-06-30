Евро 2024. Чуда не произошло. Испанцы разгромили сборную Грузии

В Кельне состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Испанцы вышли в четвертьфинал, разгромив сборную Грузии 4:1.

Испания: Симон, Карвахаль (81, Хесус Навас), Ле Норман, Кукурелья (67, Оярсабаль), Лапорт, Фабиан Руис (81, Мерино), Родри, Педри (52, Дани Ольмо), Ямаль, Мората (67, Гримальдо), Уильямс.

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Гвелесиани (79, Квеквескири), Кашия, Двали, Лочошвили (63, Цитаишвили), Китеишвили (41, Алтунашвили), Кочорашвили, Чакветадзе (63, Давиташвили), Кварацхелия, Микаутадзе (79, Зивзивадзе).

Испанцы ожидаемо забрали мяч под свой контроль и начали планомерное давление. На 10-й минуте после подачи углового Карвахаль пробил головой. Мамардашвили мяч парировал.

На 17-й минуте грузины провели редкую контратаку. И забили. Какабадзе прострелил. Ле Норман в борьбе с Кварацхелией отправил мяч в свои ворота 0:1.

На 22-й минуте опасно пробил Фабиан Руис. Мамардашвили мяч поймал.

Испанцы продолжают осаду ворот Мамардашвили. В первые полчаса у сборной Испании владение мячом 75%.

На 35-й минуте Кукурелья опасно пробил. Вратарь парировал мяч. На 39-й минуте Родри метров с 20 отправил мяч в нижний угол 1:1.

Во втором тайме испанцы продолжили планомерное давление. Грузины продолжают изредка опасно контратаковать.

На 49-й минуте Кварацхелия едва не забил ударом с центра поля. Мяч пролетел рядом со штангой.

На 51-й Ламин Ямаль опасно исполнил штрафной. Мамардашвили мяч парировал. "Атака вторым темпом". Ямаль навесил во вратарскую. Фабиан Руис нанес удар головой 2:1.

На 74-й минуте Ямаль прострелил. защитник сборной Грузии срезал мяч в свои ворота. Гол не засчитан. Ямаль был в офсайде. . На 75-й минуте Нико Уильямс прорвался к воротам и пробил под перекладину 3:1.

На 80-й минуте Ямаль вышел один на один. Мамардашвили мяч парировал.

На 83-й минуте Дани Ольмо с линии штрафной отправил мяч в нижний угол 4:1.