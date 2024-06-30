Евро 2024. Англичане обыграли словаков в дополнительное время

В Гельзенкирхене состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Англичане в дополнительное время победили сборную Словакии и вышли в четвертьфинал.

Дополнительное время было впервые назначено на этом чемпионате Европы.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Гехи, Триппьер (66, Палмер), Майну (84, Эзе), Райс, Сака, Фоден (90 + 5, Тоуни), Беллингем (106, Конса), Кейн (106, Галлахер).

Словакия: Дубравка, Пекарик (109, Тупта), Вавро, Шкриньяр, Ханцко, Лоботка, Куцка (82, Беро), Дуда (82, Бенеш), Шранц (90 + 3, Дьембер), Гараслин (61, Суслов), Стрелец (62, Боженик).

Первые опасные моменты создали словаки. На 4-й минуте Дуда навесил со штрафного. Стрелец и Куцка помешали друг другу пробить. Через минуту Ганцко с острого угла пробил. Мяч пролетел рядом с дальней штангой.

В начале матча англичане действуют неспешно, делая много мелких передач.

На 13-й минуте Гараслин убежал о защитника и бил метров с 11. Мяч попал в Гехи.

Англичане много владеют мячом. Но в первые 25 минут от этого нет никакой пользы. Хотя были попытки вылежать пенальти.

На 25-й минуте Шранц вышел один на один и открыл счет 0:1.

Пропустив, англичане усилили давление. Активизировался Беллингем. Но при большом давлении фаворит не создает опасных моментов.

Во втором тайме англичане большими силами пошли в атаку.

На 50-й минуте англичане забили. Гол не засчитан. Фоден забил из явного офсайда.

На 54-й минуте Стрелец перехватил мяч в центре поля и пробил по воротам. Пикфорд вышел за пределы штрафной и не мог помочь. Мяч пролетел неподалеку от штанги.

Второй тайм - осада штрафной словаков.

Словаки отчаянно защищаются всей командой.

На 78-й минуте Фоден навесил со штрафного. Кейн пробил головой метров с 7 - мимо. На 81-й минуте Райс пробил метров с 20 - штанга. Кейн нанес удар "боковыми ножницами". Красиво и неточно.

На 5-й минуте компенсированного времени Беллингем ударом через себя сравнял счет 1:1.

На 91-й минуте Гарри Кейн головой отправил мяч в сетку 2:1.

После столь интенсивной обороны у словаков почти не осталось сил на дополнительное время. На 105-й минуте Пекарик из пределов вратарской коленом отправил мяч выше ворот.

В дополнительное время территориальным преимуществом владеют словаки. Забив, англичане стали играть на удержание счета.

На 110-й минуте Тупта опасно исполнил штрафной. Мяч пролетел выше ворот.