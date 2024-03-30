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Спорт

Найджел Хейз-Дэвис установил рекорд Евролиги, превзойдя Шейна Ларкина

время публикации: 30 марта 2024 г., 17:35 | последнее обновление: 30 марта 2024 г., 17:35
Найджел Хейз-Дэвис установил рекорд Евролиги, превзойдя Шейна Ларкина
AP Photo/Matt York

В матче тридцать второго тура регулярного чемпионата Евролиги "Фенербахче" разгромил "Альбу" 103:68.

Нападающий турецкого клуба Найджел Хейз-Дэвис установил рекорд Евролиги по количеству очков в одном матче - 50 очков.

Предыдущий рекорд установил в 2018 году американский разыгрывающий "Анадолу Эфес" Шейн Ларкин - 49 очков.

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