Найджел Хейз-Дэвис установил рекорд Евролиги, превзойдя Шейна Ларкина
время публикации: 30 марта 2024 г., 17:35 | последнее обновление: 30 марта 2024 г., 17:35
В матче тридцать второго тура регулярного чемпионата Евролиги "Фенербахче" разгромил "Альбу" 103:68.
Нападающий турецкого клуба Найджел Хейз-Дэвис установил рекорд Евролиги по количеству очков в одном матче - 50 очков.
Предыдущий рекорд установил в 2018 году американский разыгрывающий "Анадолу Эфес" Шейн Ларкин - 49 очков.
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