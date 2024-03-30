В Токио произошли столкновения между израильскими дзюдоистами и пропалестинскими демонстрантами

Мужская сборная Израиля по дзюдо проводит тренировочный лагерь в Токио.

Возле гостиницы команды произошли стычки израильских спортсменов с пропалестинскими демонстрантами, сообщает "Исраэль а-Йом".

Демонстранты выкрикивали антиизраильские лозунги, размахивали плакатами "Свободная Палестина", "Остановим геноцид", "Мы с Палестиной".

Демонстранты украли форму у бывшего чемпиона мира Муки Саги.

Петр Пальчик пытался спорить с демонстрантами. Едва не дошло до драки. Тренер сборной Орен Смаджа вмешался и не допустил потасовки.

Петр Пальчик сказал, что не мог остаться в стороне, когда против его страны проводят такие позорные демонстрации.