В Токио произошли столкновения между израильскими дзюдоистами и пропалестинскими демонстрантами
время публикации: 30 марта 2024 г., 16:49 | последнее обновление: 30 марта 2024 г., 16:49
Мужская сборная Израиля по дзюдо проводит тренировочный лагерь в Токио.
Возле гостиницы команды произошли стычки израильских спортсменов с пропалестинскими демонстрантами, сообщает "Исраэль а-Йом".
Демонстранты выкрикивали антиизраильские лозунги, размахивали плакатами "Свободная Палестина", "Остановим геноцид", "Мы с Палестиной".
Демонстранты украли форму у бывшего чемпиона мира Муки Саги.
Петр Пальчик пытался спорить с демонстрантами. Едва не дошло до драки. Тренер сборной Орен Смаджа вмешался и не допустил потасовки.
Петр Пальчик сказал, что не мог остаться в стороне, когда против его страны проводят такие позорные демонстрации.
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