Впервые за 72 года. "Маккаби" (Петах-Тиква) стал обладателем Кубка Израиля по футболу

В Тель-Авиве состоялся финальный матч Кубка Израиля по футболу. "Маккаби" (Петах-Тиква) победил "Апоэль" (Беэр-Шева) 1:0.

В финале в 2020 году встречались эти же соперники. Тогда победили южане.

"Маккаби" завоевал Кубок в третий раз и впервые с 1952 года.

Финальный матч получился очень нервным. Фаворитом считался "Апоэль", ставший бронзовым призером чемпионата.

"Апоэль" первым создал опасный момент. Обе команды действовали осторожно. Игра не изобиловала голевыми моментами.

На 86-й минуте Мохаммад Ханди реализовал пенальти.

"Маккаби" (Петах-Тиква) сыграет в квалификации Лиги Европы.