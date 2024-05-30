Впервые за 72 года. "Маккаби" (Петах-Тиква) стал обладателем Кубка Израиля по футболу
время публикации: 30 мая 2024 г., 22:40 | последнее обновление: 30 мая 2024 г., 22:50
В Тель-Авиве состоялся финальный матч Кубка Израиля по футболу. "Маккаби" (Петах-Тиква) победил "Апоэль" (Беэр-Шева) 1:0.
В финале в 2020 году встречались эти же соперники. Тогда победили южане.
"Маккаби" завоевал Кубок в третий раз и впервые с 1952 года.
Финальный матч получился очень нервным. Фаворитом считался "Апоэль", ставший бронзовым призером чемпионата.
"Апоэль" первым создал опасный момент. Обе команды действовали осторожно. Игра не изобиловала голевыми моментами.
На 86-й минуте Мохаммад Ханди реализовал пенальти.
"Маккаби" (Петах-Тиква) сыграет в квалификации Лиги Европы.
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