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Впервые за 72 года. "Маккаби" (Петах-Тиква) стал обладателем Кубка Израиля по футболу

время публикации: 30 мая 2024 г., 22:40 | последнее обновление: 30 мая 2024 г., 22:50
Впервые за 72 года. "Маккаби" (Петах-Тиква) стал обладателем Кубка Израиля по футболу
AP Photo/Darko Vojinovic

В Тель-Авиве состоялся финальный матч Кубка Израиля по футболу. "Маккаби" (Петах-Тиква) победил "Апоэль" (Беэр-Шева) 1:0.

В финале в 2020 году встречались эти же соперники. Тогда победили южане.

"Маккаби" завоевал Кубок в третий раз и впервые с 1952 года.

Финальный матч получился очень нервным. Фаворитом считался "Апоэль", ставший бронзовым призером чемпионата.

"Апоэль" первым создал опасный момент. Обе команды действовали осторожно. Игра не изобиловала голевыми моментами.

На 86-й минуте Мохаммад Ханди реализовал пенальти.

"Маккаби" (Петах-Тиква) сыграет в квалификации Лиги Европы.

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