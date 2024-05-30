Определились чемпионы Израиля по водному поло
время публикации: 30 мая 2024 г., 11:57 | последнее обновление: 30 мая 2024 г., 11:57
Состоялись ответные финальные матчи мужского и женского чемпионатов Израиля по водному поло.
У женщин в девятый раз чемпионом Израиля стал "Апоэль" (Йокнеам).
В ответном матче эта команда победила "Апоэль" (Эмек а-Ярден) 22:10.
У мужчин чемпионом третий раз подряд стал "Апоэль Палрам Звулун), который в ответном матче проиграл АСА (Тель-Авив) 8:9.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 апреля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 января 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 января 2024