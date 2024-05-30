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Определились чемпионы Израиля по водному поло

время публикации: 30 мая 2024 г., 11:57 | последнее обновление: 30 мая 2024 г., 11:57
Определились чемпионы Израиля по водному поло
AP Photo/Damian Dovarganes

Состоялись ответные финальные матчи мужского и женского чемпионатов Израиля по водному поло.

У женщин в девятый раз чемпионом Израиля стал "Апоэль" (Йокнеам).

В ответном матче эта команда победила "Апоэль" (Эмек а-Ярден) 22:10.

У мужчин чемпионом третий раз подряд стал "Апоэль Палрам Звулун), который в ответном матче проиграл АСА (Тель-Авив) 8:9.

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