Определились чемпионы Израиля по водному поло

Состоялись ответные финальные матчи мужского и женского чемпионатов Израиля по водному поло.

У женщин в девятый раз чемпионом Израиля стал "Апоэль" (Йокнеам).

В ответном матче эта команда победила "Апоэль" (Эмек а-Ярден) 22:10.

У мужчин чемпионом третий раз подряд стал "Апоэль Палрам Звулун), который в ответном матче проиграл АСА (Тель-Авив) 8:9.