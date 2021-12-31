Жена российского футболиста опубликовала эротические фотографии
Жена голкипера "Ростова" Сергея Песьякова Ксения Песьякова опубликовала в инстаграме три эротические фотографии.
На снимках она снята топлесс.
Подпись "Жара".
Сергей и Ксения поженились в 2014 году. У супругов двое детей.
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