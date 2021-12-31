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NEWSru.co.il :: Спорт31 декабря 2021 г., 07:42

Жена российского футболиста опубликовала эротические фотографии

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Сергей Песьяков в матче Лиги чемпионов

Жена голкипера "Ростова" Сергея Песьякова Ксения Песьякова опубликовала в инстаграме три эротические фотографии.

На снимках она снята топлесс.

Подпись "Жара".

Сергей и Ксения поженились в 2014 году. У супругов двое детей.


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