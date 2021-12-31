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NEWSru.co.il :: Спорт31 декабря 2021 г., 07:30

Яремчук забил. "Бенфика" проиграла "Порту"

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Яремчук забил. "Бенфика" проиграла "Порту"

В матче шестнадцатого тура чемпионата Португалии "Порту" победил "Бенфику" 3:1. Лидируют "Порту" и "Спортинг" (Лиссабон), набравшие по 44 очка. У "Бенфики" на 7 очков меньше.

На 34-й минуте Фабиу Виейра ударом с острого угла открыл счет 1:0. Через 3 минуты Отавиу навесил. Пепе Акино выскочил из-за спины защитника и головой отправил мяч в дальний угол 2:0.

На 46-й минуте Рафа Силва прострелил. Роман Яремчук с линии вратарской не промахнулся 2:1.


На 49-й минуте "Бенфика" осталась в меньшинстве. Андре Альмейда получил вторую желтую карточку.

На 68-й минуте Мехди Тареми вышел один на один 3:1.

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