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Спорт

Олимпиада. Триатлон. Чемпионкой стала француженка

время публикации: 31 июля 2024 г., 11:06 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 11:15
Олимпиада. Триатлон. Чемпионкой стала француженка
AP Photo/David Goldman

Чемпионкой Парижской олимпиады в триатлоне стала француженка Кассандра Богран, бронзовый призер Токийской олимпиады.

Она преодолела дистанцию за 1 час 54 минуты 55 секунд.

Французы впервые завоевали золотую олимпийскую медаль в триатлоне.

Олимпийские соревнования по триатлону включают: заплыв на 1500 метров, заезд на велосипеде на 40 км и бег на 10 км.

На втором месте швейцарка Жюли Деррон.

Бронзовую медаль завоевала британка Бет Поттер. В 2016 году она выступала на олимпиаде в беге на 10 тысяч метров, и стала первой спортсменкой, выступавшей на олимпиаде в легкой атлетике и триатлоне.

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