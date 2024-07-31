Олимпиада. Триатлон. Чемпионкой стала француженка
время публикации: 31 июля 2024 г., 11:06 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 11:15
Чемпионкой Парижской олимпиады в триатлоне стала француженка Кассандра Богран, бронзовый призер Токийской олимпиады.
Она преодолела дистанцию за 1 час 54 минуты 55 секунд.
Французы впервые завоевали золотую олимпийскую медаль в триатлоне.
Олимпийские соревнования по триатлону включают: заплыв на 1500 метров, заезд на велосипеде на 40 км и бег на 10 км.
На втором месте швейцарка Жюли Деррон.
Бронзовую медаль завоевала британка Бет Поттер. В 2016 году она выступала на олимпиаде в беге на 10 тысяч метров, и стала первой спортсменкой, выступавшей на олимпиаде в легкой атлетике и триатлоне.
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