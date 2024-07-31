Регби 7. Американская еврейка стала бронзовым олимпийским призером

Женская сборная США по регби 7 стала бронзовым олимпийским призером Парижской олимпиады.

В составе команды бронзовым призером стала еврейка Сара Леви.

Она выступает за британский клуб "Барбарианс". Ранее Сара Леви играла за "Сан-Диего Серферс" и "Нью-Йорк".

Отец и дед Сары - известные южноафриканские регбисты. Дед, Луис Бабров, один из первых евреев, выступавших за сборную ЮАР по регби.