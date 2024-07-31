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Олимпиада. Фристайл ВМХ. Чемпионкой стала 18-летняя китаянка

время публикации: 31 июля 2024 г., 15:16 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 15:16
Олимпиада. Фристайл ВМХ. Чемпионкой стала 18-летняя китаянка
AP Photo/Frank Franklin II

Чемпионкой Парижской олимпиады в дисциплине парк (фрисайл ВМХ) стала 18-летняя китаянка Ден Явень.

Китайские спортсмены впервые завоевывают олимпийскую медаль в данной дисциплине.

На втором месте американка Перрис Бенегас, занявшая четвертое место в Токио.

Бронзовую медаль завоевала австралийка Наталья Дим. Это первая медаль сборной Австралии в данной дисциплине.

Пятикратная чемпионка мира и серебряный призер Токийской олимпиады Ханна Робертс, считавшаяся претенденткой на золото, неудачно провела второй заезд и заняла седьмое место.

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