Олимпиада. Фристайл ВМХ. Чемпионкой стала 18-летняя китаянка
время публикации: 31 июля 2024 г., 15:16 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 15:16
Чемпионкой Парижской олимпиады в дисциплине парк (фрисайл ВМХ) стала 18-летняя китаянка Ден Явень.
Китайские спортсмены впервые завоевывают олимпийскую медаль в данной дисциплине.
На втором месте американка Перрис Бенегас, занявшая четвертое место в Токио.
Бронзовую медаль завоевала австралийка Наталья Дим. Это первая медаль сборной Австралии в данной дисциплине.
Пятикратная чемпионка мира и серебряный призер Токийской олимпиады Ханна Робертс, считавшаяся претенденткой на золото, неудачно провела второй заезд и заняла седьмое место.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2021