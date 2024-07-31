Олимпиада. Академическая гребля. В соревнованиях четверок победили британки

Чемпионками Парижской олимпиады в соревнованиях парных четверок (академическая гребля) стали британки.

Британки обошли сборную Нидерландов на финишном отрезке дистанции, хотя за 250 метров до финиша казалось, что чемпионками станут голландки.

Чемпионками стали Лорен Хенри, Ханна Скотт, Лола Андерсон и Джорджина Брэйшоу.

Сборная Нидерландов заняла второе место, проиграв чемпионкам 15 сотых секунды.

Бронзовые медали завоевали немки.

Украинки заняли пятое место.