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Спорт

Олимпиада. Академическая гребля. Чемпионами стали голландцы

время публикации: 31 июля 2024 г., 13:59 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 13:59
Олимпиада. Академическая гребля. Чемпионами стали голландцы
AP Photo/Darko Vojinovic

Победителем соревнований парных четверок (академическая гребля) Парижской олимпиады стала сборная Нидерландов.

Голландцы защитили титул олимпийских чемпионов - в Токио они победили с мировым рекордом.

Чемпионами стали Леннарт ван Дироп, Финн Флорийн, Тон Витен и Кон Метсемакерс.

На втором месте итальянцы, на третьем - поляки.

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