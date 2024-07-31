Олимпиада. Академическая гребля. Чемпионами стали голландцы
время публикации: 31 июля 2024 г., 13:59 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 13:59
Победителем соревнований парных четверок (академическая гребля) Парижской олимпиады стала сборная Нидерландов.
Голландцы защитили титул олимпийских чемпионов - в Токио они победили с мировым рекордом.
Чемпионами стали Леннарт ван Дироп, Финн Флорийн, Тон Витен и Кон Метсемакерс.
На втором месте итальянцы, на третьем - поляки.
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