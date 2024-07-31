Олимпиада. ВМХ Фристайл. Чемпионом стал аргентинец

Чемпионом Парижской олимпиады в дисциплине парк (ВМХ Фристайл) стал аргентинец Хосе Торрес Хиль.

Это первая олимпийская медаль аргентинцев в индивидуальных дисциплнах в велоспорте, первая медаль сборной Аргентины в соревнованиях Парижской олимпиады, первая олимпийская золотая медаль сборной Аргентины в любом виде спорта начиная с 2016 года.

Чемпион мира и Европы британец Киран Даррен Дэвид Рэйлли занял второе место.

Бронзовую медаль завоевал француз Антони Жанжан.