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Спорт

Олимпиада. ВМХ Фристайл. Чемпионом стал аргентинец

время публикации: 31 июля 2024 г., 16:40 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 16:50
Олимпиада. ВМХ Фристайл. Чемпионом стал аргентинец
AP Photo/Denes Erdos

Чемпионом Парижской олимпиады в дисциплине парк (ВМХ Фристайл) стал аргентинец Хосе Торрес Хиль.

Это первая олимпийская медаль аргентинцев в индивидуальных дисциплнах в велоспорте, первая медаль сборной Аргентины в соревнованиях Парижской олимпиады, первая олимпийская золотая медаль сборной Аргентины в любом виде спорта начиная с 2016 года.

Чемпион мира и Европы британец Киран Даррен Дэвид Рэйлли занял второе место.

Бронзовую медаль завоевал француз Антони Жанжан.

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