Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтяне победили испанцев и вышли в четвертьфинал
время публикации: 31 июля 2024 г., 23:05 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 23:11
В Тампере, Финляндия, продолжается юниорский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 18 лет). Сборная Израиля вышла в четвертьфинал. сенсационно победив испанцев 102:89.
После 10 минут 19:18, 20 - 44:38, 30 - 73:57.
В начале последней четверти испанцы сумели сильно сократить отставание. Но в конце матча израильтяне собрались и не позволили фавориту отыграться.
Выдающийся матч провели лидеры испанцев Уго Гонсалес (32 + 7 подборов) и Марио Сент-Зюпери (29).
Лидер сборной Израиля Бен Сараф набрал 40 очков и сделал 8 подборов.
В четвертьфинале израильтяне сыграют со сборной Франции.
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