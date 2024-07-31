Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтяне победили испанцев и вышли в четвертьфинал

В Тампере, Финляндия, продолжается юниорский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 18 лет). Сборная Израиля вышла в четвертьфинал. сенсационно победив испанцев 102:89.

После 10 минут 19:18, 20 - 44:38, 30 - 73:57.

В начале последней четверти испанцы сумели сильно сократить отставание. Но в конце матча израильтяне собрались и не позволили фавориту отыграться.

Выдающийся матч провели лидеры испанцев Уго Гонсалес (32 + 7 подборов) и Марио Сент-Зюпери (29).

Лидер сборной Израиля Бен Сараф набрал 40 очков и сделал 8 подборов.

В четвертьфинале израильтяне сыграют со сборной Франции.