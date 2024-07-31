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Спорт

Олимпиада. Плавание. Выдающееся достижение Кэти Ледеки

время публикации: 31 июля 2024 г., 22:50 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 22:50
Олимпиада. Плавание. Выдающееся достижение Кэти Ледеки
AP Photo/Ashley Landis

Чемпионом Парижской олимпиады на дистанции 1500 метров вольным стилем стала американская пловчиха Кэти Ледеки, установившая в финале олимпийский рекорд - 15 минут 30.02 секунды.

Она улучшила свой олимпийский рекорд, установленный в Токио (15 минут 35.35 секунды).

Кэти Ледеки - мировая рекордсменка на этой дистанции. Мировой рекорд - 15 минут 20.48 секунды установлен в 2018 году.

На втором месте Анастасия Кирпичникова (Франция).

Бронзовую медаль завоевала немка Изабель Гос.

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