Олимпиада. Плавание. Выдающееся достижение Кэти Ледеки
время публикации: 31 июля 2024 г., 22:50 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 22:50
Чемпионом Парижской олимпиады на дистанции 1500 метров вольным стилем стала американская пловчиха Кэти Ледеки, установившая в финале олимпийский рекорд - 15 минут 30.02 секунды.
Она улучшила свой олимпийский рекорд, установленный в Токио (15 минут 35.35 секунды).
Кэти Ледеки - мировая рекордсменка на этой дистанции. Мировой рекорд - 15 минут 20.48 секунды установлен в 2018 году.
На втором месте Анастасия Кирпичникова (Франция).
Бронзовую медаль завоевала немка Изабель Гос.
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