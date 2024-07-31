Олимпиада. Триатлон. Победил британец. Израильтянин занял 37-е место
время публикации: 31 июля 2024 г., 13:41 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 13:41
Победителем соревнований по триатлону Парижской олимпиады стал британец Алекс Йи, серебряный призер Токийской олимпиады.
На втором месте новозеландец Хайден Уайлд.
Бронзовую медаль завоевал француз Лео Бергер.
Израильтянин Шахар Сагив занял 37-е место.
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