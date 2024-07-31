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Спорт

Олимпиада. Триатлон. Победил британец. Израильтянин занял 37-е место

время публикации: 31 июля 2024 г., 13:41 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 13:41
Олимпиада. Триатлон. Победил британец
AP Photo/David Goldman

Победителем соревнований по триатлону Парижской олимпиады стал британец Алекс Йи, серебряный призер Токийской олимпиады.

На втором месте новозеландец Хайден Уайлд.

Бронзовую медаль завоевал француз Лео Бергер.

Израильтянин Шахар Сагив занял 37-е место.

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