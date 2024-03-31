Бокс в Лас-Вегасе. Фундора победил Тима Цзю. Украинец стал временным чемпионом мира

В Лас-Вегасе состоялся большой вечер бокса. Главным поединком был объединительный бой в первом среднем весе.

Чемпион по версии WBC американец Себастьян Фундора раздельным решением судей победил чемпиона по версии WBO Тима Цзю (сына легендарного боксера Кости Цзю).

Двое судей отдали предпочтение американцу 116:112, 115:113, один австралийцу 116:112.

Эт первое поражение Тима Цзю на профессиональном ринге.

Тим Цзю во втором раунде получил рассечение.

Себастьян Фундора должен был провести бой против украинца Сергея Богачука, но заменил в главном бою вечера Кита Термана, получившего травму.

Сергей Богачук завоевал пояс временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе. Он по очкам победил американца Брайана Мендосу.