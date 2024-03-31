x
31 марта 2024
|
последняя новость: 08:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 марта 2024
|
31 марта 2024
|
последняя новость: 08:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото Архив
Спорт

Бокс в Лас-Вегасе. Фундора победил Тима Цзю. Украинец стал временным чемпионом мира

время публикации: 31 марта 2024 г., 07:25 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 07:25
Бокс в Лас-Вегасе. Фундора победил Тима Цзю
AP Photo/John Locher

В Лас-Вегасе состоялся большой вечер бокса. Главным поединком был объединительный бой в первом среднем весе.

Чемпион по версии WBC американец Себастьян Фундора раздельным решением судей победил чемпиона по версии WBO Тима Цзю (сына легендарного боксера Кости Цзю).

Двое судей отдали предпочтение американцу 116:112, 115:113, один австралийцу 116:112.

Эт первое поражение Тима Цзю на профессиональном ринге.

Тим Цзю во втором раунде получил рассечение.

Себастьян Фундора должен был провести бой против украинца Сергея Богачука, но заменил в главном бою вечера Кита Термана, получившего травму.

Сергей Богачук завоевал пояс временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе. Он по очкам победил американца Брайана Мендосу.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 марта 2024

В Токио произошли столкновения между израильскими дзюдоистами и пропалестинскими демонстрантами
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 марта 2024

Бокс. Вальдес нокаутировал Уилсона. Сениша Эстрада установила мировой рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 марта 2024

Бокс. "Еврейский молот" победил в Нью-Йорке
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 марта 2024

UFC. Тыбура "удушил" Туивасу. Израильтянин проиграл