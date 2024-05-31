Плавание. Анастасия Горбенко побила пятый рекорд Израиля за неделю

Выдающаяся израильская пловчиха Анастасия Горбенко побила пятый рекорд Израиля за неделю. Три рекорда она установила на этапе Mare Nostrum, который проходит в Барселоне.

Анастасия на 38 сотых секунды улучшила рекорд на дистанции 400 метров комплексным стилем, который установила четыре дня назад.

Ее результат 4 минуты 36.57 секунды.