Плавание. Анастасия Горбенко побила пятый рекорд Израиля за неделю
время публикации: 31 мая 2024 г., 08:50 | последнее обновление: 31 мая 2024 г., 08:50
Выдающаяся израильская пловчиха Анастасия Горбенко побила пятый рекорд Израиля за неделю. Три рекорда она установила на этапе Mare Nostrum, который проходит в Барселоне.
Анастасия на 38 сотых секунды улучшила рекорд на дистанции 400 метров комплексным стилем, который установила четыре дня назад.
Ее результат 4 минуты 36.57 секунды.
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