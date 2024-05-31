x
31 мая 2024
|
последняя новость: 10:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 мая 2024
|
31 мая 2024
|
последняя новость: 10:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Плавание. Анастасия Горбенко побила пятый рекорд Израиля за неделю

время публикации: 31 мая 2024 г., 08:50 | последнее обновление: 31 мая 2024 г., 08:50
Плавание. Анастасия Горбенко побила пятый рекорд Израиля за неделю
AP Photo/Hassan Ammar

Выдающаяся израильская пловчиха Анастасия Горбенко побила пятый рекорд Израиля за неделю. Три рекорда она установила на этапе Mare Nostrum, который проходит в Барселоне.

Анастасия на 38 сотых секунды улучшила рекорд на дистанции 400 метров комплексным стилем, который установила четыре дня назад.

Ее результат 4 минуты 36.57 секунды.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 мая 2024

Mare Nostrum. Анастасия Горбенко побила два рекорда Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 февраля 2024

Анастасия Горбенко о "серебре" на ЧМ в Дохе: "Я сделала это ради Израиля и горжусь этим"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 февраля 2024

Чемпионат мира в Катаре. Анастасия Горбенко завоевала серебряную медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 февраля 2024

Чемпионат мира в Катаре. Израильтянки завоевали олимпийскую путевку