После поражения в финале Кубка Израиля. Эльянив Барда покидает "Апоэль" (Беэр-Шева)

"Апоэль" (Беэр-Шева) неожиданно проиграл в финале Кубка Израиля по футболу "Маккаби" (Петах-Тиква).

Сегодня стало известно, что руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с главным тренером южан Эльянивом Бардой.

В заявлении клуба говорится, что было решено не активировать опцию контракта о продлении еще на один сезон.

Сам тренер сказал, что удивлен, так как ему говорили, что он продолжит работу с командой, сообщает Ynet.

Эльянив Барда тренировал команду из Беэр-Шевы с 2022 года.

Как нападающий он выступал за "Апоэль" (Беэр-Шева) в 1998-2002 и 2013-18 годах. Как игрок он трижды становился чемпионом Израиля в составе южан.

В этом сезоне "Апоэль" вышел в финал Кубка Израиля и стал бронзовым призером чемпионата Израиля.