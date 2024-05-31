После поражения в финале Кубка Израиля. Эльянив Барда покидает "Апоэль" (Беэр-Шева)
время публикации: 31 мая 2024 г., 16:30 | последнее обновление: 31 мая 2024 г., 16:36
"Апоэль" (Беэр-Шева) неожиданно проиграл в финале Кубка Израиля по футболу "Маккаби" (Петах-Тиква).
Сегодня стало известно, что руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с главным тренером южан Эльянивом Бардой.
В заявлении клуба говорится, что было решено не активировать опцию контракта о продлении еще на один сезон.
Сам тренер сказал, что удивлен, так как ему говорили, что он продолжит работу с командой, сообщает Ynet.
Эльянив Барда тренировал команду из Беэр-Шевы с 2022 года.
Как нападающий он выступал за "Апоэль" (Беэр-Шева) в 1998-2002 и 2013-18 годах. Как игрок он трижды становился чемпионом Израиля в составе южан.
В этом сезоне "Апоэль" вышел в финал Кубка Израиля и стал бронзовым призером чемпионата Израиля.
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