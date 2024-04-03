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Сенсация. Тель-авивский "Маккаби" вылетел из Кубка Израиля

время публикации: 03 апреля 2024 г., 06:44 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 06:44
Сенсация. Тель-авивский "Маккаби" вылетел из Кубка Израиля
AP Photo/Matias Delacroix

Первыми полуфиналистами Кубка Израиля по футболу стали "Апоэль" (Ноф а-Галиль) и "Маккаби" (Петах-Тиква).

Два четвертьфинала состоятся сегодня.

Ирони (Кирьят-Шмона) - Апоэль (Ноф а-Галиль) 0:2

Маккаби (Петах-Тиква) - Маккаби (Тель-Авив) 4:2 (дополнительное время)

Основное время матча завершилось вничью 2:2.

На шестой минуте компенсированного времени счет был 1:1.

Эран Заави реализовал пенальти 1:2.

Через 2 минуты Андреас Каро перевел матч в овертайм 2:2.

В дополнительное время отличились 19-летний Нив Йегошуа и 17-летний Лиран Хазан.

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