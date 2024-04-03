Футболка сборной Германии производства Adidas будет снята с продаж из-за сходства с нацистской символикой
время публикации: 03 апреля 2024 г., 12:27 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 12:27
Футболка сборной Германии с номером 44 производства Adidas будет снята с продаж из-за сходства с символами СС, сообщает The Jewish Cronicle.
Представитель компании заявил, что сходство между номером на футболке и эмблемой СС непреднамеренное.
Тем не менее, футболки с номером 44 поступать в продажу не будут.
Демонстрация символики СС является в Германии уголовным преступлением.
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