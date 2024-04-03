Отборочный турнир юниорского чемпионата Европы. Израильские футболистки начали второй раунд с победы

Начался второй отборочный раунд женского юниорского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 19 лет). Израильтянки выступают в третьей группе Лиги В.

В матче первого тура сборная Израиля победила команду Люксембурга 1:0.

Победный гол на 8-й минуте забила 17-летняя Ориан Биро.

В параллельном матче группы 3 сборная Косово разгромила команду Гибралтара 5:0.

5 апреля израильтянки сыграют со сборной Гибралтара, 8 - Косово.