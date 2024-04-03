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Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Состав сборной Израиля

время публикации: 03 апреля 2024 г., 20:08 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 20:16
Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Состав сборной Израиля
AP Photo/Lynne Sladky

8-13 апреля в Вильнюсе состоится турнир второй группы зоны "Европа - Африка" Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации).

В нем примут участие женские теннисные сборные Боснии и Герцеговина, Хорватии, Египта, Израиля, Эстонии, Грузии, Косово, Литвы, Марокко, Северной Македонии и Мальты.

Две лучшие сборные выйдут в первую зональную группу, две худшие - вылетят в третью.

Состав сборной Израиля: Лина Глушко, Николь Хирин, Мика Бухник, Алиан Зак, Мааян Ларон.

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