Плавание. 17-летняя канадка стала трехкратной чемпионкой Парижской олимпиады
время публикации: 03 августа 2024 г., 22:43 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 22:48
17-летняя канадская пловчиха Саммер Макинтош стала трехкратной чемпионкой Парижской олимпиады (в ее активе еще одна серебряная медаль в Париже).
Сегодня она победила на дистанции 200 метров комплексным стилем, установив олимпийский рекорд - 2 минуты 6.56 секунды.
Саммер на 2 сотых секунды улучшила рекорд, установленный венгеркой Катинкой Хоссу в 2016 году.
На втором месте американка Кэйт Дуглас.
Бронзовую медаль завоевала австралийке Кйэли Маккеоун.
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