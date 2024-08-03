Плавание. 17-летняя канадка стала трехкратной чемпионкой Парижской олимпиады

17-летняя канадская пловчиха Саммер Макинтош стала трехкратной чемпионкой Парижской олимпиады (в ее активе еще одна серебряная медаль в Париже).

Сегодня она победила на дистанции 200 метров комплексным стилем, установив олимпийский рекорд - 2 минуты 6.56 секунды.

Саммер на 2 сотых секунды улучшила рекорд, установленный венгеркой Катинкой Хоссу в 2016 году.

На втором месте американка Кэйт Дуглас.

Бронзовую медаль завоевала австралийке Кйэли Маккеоун.