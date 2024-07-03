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Футбол. Лучшие бомбардиры 2024 года катарец и швед. Израильтянин на 29-м месте

время публикации: 03 июля 2024 г., 11:39 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 11:39
Виктор Дьекереш
AP Photo/Luis Vieira

Сайт Международной федерации футбольной истории и статистики опубликовал список лучших бомбардиров 2024 года.

По 26 голов забили катарец Акрам Афиф (Аль-Садд) и Виктор Дьекереш (Швеция, "Спортинг" (Лиссабон)).

По 25 голов в активе Аюба Эль-Кааби (Марокко, "Олимпиакос" (Пирей)), Аймена Хусейна (Ирак, "Аль Кува") и Килиана Мбаппе (Франция, ПСЖ).

Израильтянин Эран Заави, в активе которого 18 голов, на 29-м месте. Дин Давид (Маккаби, Хайфа), забивший 16 голов, занимает 53-е место.

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