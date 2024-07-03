x
03 июля 2024
|
последняя новость: 11:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 июля 2024
|
03 июля 2024
|
последняя новость: 11:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Юниорский чемпионат Европы по боксу. Израильтяне завоевали две медали

время публикации: 03 июля 2024 г., 11:15 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 11:15
Юниорский чемпионат Европы по боксу. Израильтяне завоевали две медали
AP Photo/Ashley Landis

В Сараево завершился юниорский чемпионат Европы по боксу. Израильские боксеры завоевали две медали.

Лидерами медального зачета стали команды России, Армении и Ирландии.

Израильтянка Малак Фашафше (весовая категория до 60 кг) завоевала бронзовую медаль.

Израильтянин Артур Прохневский (весовая категория до 57 кг) завоевал серебряную медаль.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июня 2024

Бокс. Александр Усик "освободил пояс" IBF
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июня 2024

Бокс. Украинец проиграл бой за звание временного чемпиона мира. Дэвис нокаутировал Мартина
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июня 2024

Бокс. Чжан Чжилей нокаутировал экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2024

Бокс. Бой-реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии