Юниорский чемпионат Европы по боксу. Израильтяне завоевали две медали
время публикации: 03 июля 2024 г., 11:15 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 11:15
В Сараево завершился юниорский чемпионат Европы по боксу. Израильские боксеры завоевали две медали.
Лидерами медального зачета стали команды России, Армении и Ирландии.
Израильтянка Малак Фашафше (весовая категория до 60 кг) завоевала бронзовую медаль.
Израильтянин Артур Прохневский (весовая категория до 57 кг) завоевал серебряную медаль.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июня 2024