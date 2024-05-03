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Евролига. "Маккаби" проиграл "Панатинаикосу". В серии будет пятый матч

время публикации: 03 мая 2024 г., 00:05 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 00:05
Евролига. "Маккаби" проиграл "Панатинаикосу". В серии будет пятый матч
AP Photo/Darko Vojinovic

В четвертом матче четвертьфинальной сери Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл афинскому "Панатинаикосу" 88:95.

Счет в серии 2:2.

"Маккаби" выиграл первую четверть 29:26 и первую половину матча 50:49.

После 30 минут в счете вели греки 74:69.

Самый результативный игрок матча Кендрик Нунн (Панатинаикос), набравший 27 очков.

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