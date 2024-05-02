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Футбол. Сборная Ирака выступит на олимпиаде

время публикации: 02 мая 2024 г., 21:27 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 21:35
Футбол. Сборная Ирака выступит на олимпиаде
AP Photo/Hussein Sayed

Бронзовым призером молодежного Кубка Азии (игроки до 23 лет) стала сборная Ирака, победившая в дополнительное время команду Индонезии 2:1.

На 19-й минуте Ивар Дженнер (Утрехт) вывел индонезийцев вперед 0:1.

На 27-й минуте Заид Тахсин (Аль-Талаба) сравнял счет 1:1. На 96-й минуте Али Жасим забил победный гол 2:1.

Иракцы сыграют в группе В с командами Аргентины, Украины и Марокко.

Индонезийцы 9 мая сыграют со сборной Гвинеи за последнюю путевку на олимпийский турнир.

Соперник сборной Израиля по групповому этапу определится завтра в финале Кубка Азии.

Победитель сыграет в группе со сборными Израиля, Парагвая и Мали.

Серебряный призер - со сборными Испании, Египта и Доминиканской республики.

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