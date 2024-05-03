Из-за ухудшения отношений с Турцией. Израильские борцы не смогут отобраться на олимпиаду

Из-за ухудшения отношений с Турцией и общей ситуацией в сфере безопасности Служба безопасности запретила израильским борцам (вольная борьба, греко-римская борьба и женская борьба) лететь в Турцию, где проходит важный турнир, отборочный этап Парижской олимпиады..

Израильские борцы не смогут пройти отбор для участия в Парижской олимпиаде, не участвуя в World Criterium в Стамбуле, сообщает "Исраэль а-Йом".

В турнире, который начнется 9 мая, планировали участвовать пять израильских борцов.