Парижская олимпиада. Россиян и белорусов не берут в волонтеры "по соображениям безопасности"

Многие россияне и белорусы, подавшие заявки в волонтерские программы Парижской олимпиады, получили письма с вежливым отказом "Вы не прошли проверку" , сообщает портал Inside the Games.

Организаторы не называют конкретную причину отказа, но ссылаются на "внутренний кодекс безопасности Франции".

"В отношении вас была сделана неблагоприятная оценка", - говорится в письмах.