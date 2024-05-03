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Спорт

Парижская олимпиада. Россиян и белорусов не берут в волонтеры "по соображениям безопасности"

время публикации: 03 мая 2024 г., 15:06 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 15:06
Парижская олимпиада. Россиян и белорусов не берут в волонтеры "по соображениям безопасности"
AP Photo/Aurelien Morissard, File

Многие россияне и белорусы, подавшие заявки в волонтерские программы Парижской олимпиады, получили письма с вежливым отказом "Вы не прошли проверку" , сообщает портал Inside the Games.

Организаторы не называют конкретную причину отказа, но ссылаются на "внутренний кодекс безопасности Франции".

"В отношении вас была сделана неблагоприятная оценка", - говорится в письмах.

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