Парижская олимпиада. Россиян и белорусов не берут в волонтеры "по соображениям безопасности"
время публикации: 03 мая 2024 г., 15:06 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 15:06
Многие россияне и белорусы, подавшие заявки в волонтерские программы Парижской олимпиады, получили письма с вежливым отказом "Вы не прошли проверку" , сообщает портал Inside the Games.
Организаторы не называют конкретную причину отказа, но ссылаются на "внутренний кодекс безопасности Франции".
"В отношении вас была сделана неблагоприятная оценка", - говорится в письмах.
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