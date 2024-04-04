Гандбол. Отборочный матч чемпионата Европы. Израильтянки проиграли сборной Словакии

В отборочном матче женского чемпионата Европы по гандболу сборная Израиля проиграла словачкам 24:35.

Израильтянки занимают в отборочной группе последнее место (4 поражения) и уже не претендуют на выход в финальную часть турнира.

В группе 2 лидируют немки 3 победы в трех матчах. На втором месте украинки 3 победы в 4 матчах. Словачки занимают третье место - 2 победы в пяти матчах.