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Спорт

Теннис. Новак Джокович впервые стал олимпийским чемпионом

время публикации: 04 августа 2024 г., 18:07 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 19:07
Теннис. Новак Джокович впервые стал олимпийским чемпионом
AP Photo/Louise Delmotte

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович впервые стал олимпийским чемпионом.

В финале теннисного турнира Парижской олимпиады в одиночном разряде он одолел испанца Карлоса Алькараса 7:6, 7:6.

Матч продолжался 172 минуты.

Новак Джокович совершил "Золотой шлем". Он стал пятым теннисистом в истории, победившим во всех четырех турнирах "Большого шлема" и ставшим олимпийским чемпионом. Предшественники - Серена Уильямс, Рафаэль Надаль, Штеффи Граф и Андре Агасси.

37-летний Новак Джокович стал самым возрастным теннисистом - олимпийским чемпионом.

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