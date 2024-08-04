Теннис. Новак Джокович впервые стал олимпийским чемпионом
время публикации: 04 августа 2024 г., 18:07 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 19:07
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович впервые стал олимпийским чемпионом.
В финале теннисного турнира Парижской олимпиады в одиночном разряде он одолел испанца Карлоса Алькараса 7:6, 7:6.
Матч продолжался 172 минуты.
Новак Джокович совершил "Золотой шлем". Он стал пятым теннисистом в истории, победившим во всех четырех турнирах "Большого шлема" и ставшим олимпийским чемпионом. Предшественники - Серена Уильямс, Рафаэль Надаль, Штеффи Граф и Андре Агасси.
37-летний Новак Джокович стал самым возрастным теннисистом - олимпийским чемпионом.
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