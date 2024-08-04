Теннис. Новак Джокович впервые стал олимпийским чемпионом

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович впервые стал олимпийским чемпионом.

В финале теннисного турнира Парижской олимпиады в одиночном разряде он одолел испанца Карлоса Алькараса 7:6, 7:6.

Матч продолжался 172 минуты.

Новак Джокович совершил "Золотой шлем". Он стал пятым теннисистом в истории, победившим во всех четырех турнирах "Большого шлема" и ставшим олимпийским чемпионом. Предшественники - Серена Уильямс, Рафаэль Надаль, Штеффи Граф и Андре Агасси.

37-летний Новак Джокович стал самым возрастным теннисистом - олимпийским чемпионом.