Олимпиада. Медальный зачет. Лидируют китайцы. Израильтяне на 21-м месте

В медальном зачете Парижской олимпиады лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей.

На втором месте американцы (14 + 24 + 23), на третьем - французы (12 + 14 + 15).

Сегодня сборная Израиля завоевала три медали и установила национальный рекорд - 6 медалей на одной олимпиаде (предыдущий рекорд - 4 медали на Токийской олимпиаде(. Израильтяне занимают 21-е место (1 + 4 + 1).

Сборная Украины, завоевавшая сегодня золотую. медаль в фехтовании, занимает 28-е место (1 + 1 + 1).