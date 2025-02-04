Кто станет фаворитом NBA сезона 2024/2025: прогнозы и главные звезды

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От текущего сезона в НБА ожидали непредсказуемой борьбы и появления новых претендентов на высокие места. Пока он сполна оправдывает ожидания. Большинство амбициозных команд обладают глубиной состава и подбором звёзд в хорошей форме. Поэтому эксперты казахстанского новостного сайта Спорт Пульс признают, что прогнозы насчёт фаворита в 2025 году очень разнятся. Однако после достижения регулярным сезоном середины всё же можно сделать предварительные выводы.

Восточная конференция

Если сравнивать две турнирных таблицы регулярного сезона, то восточная сторона выглядит пока более предсказуемой. Действующий чемпион "Бостон Селтикс" идёт уверенно, а другие лидеры, "Кливленд Кавальерс" и "Нью-Йорк Никс" не вызывают удивления у специалистов. Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов победителя Внутрисезонного кубка "Милуоки Бакс" и прошлогоднего финалиста конференции "Индиана Пэйсерс".

Кливленд Кавальерс

Команда из Огайо впечатлила сильным стартом, превзойдя предсезонные ожидания. С надёжным тылом в лице Донована Митчелла и Дариуса Гарланда кливлендцы пожинают плоды агрессивной линии нападения. Особых комплиментов заслуживает универсальный боец Эван Мобли.

"Кавальерс" успешно проводят игры против оппонентов из Западной конференции. Молодые перспективные игроки и их более опытные напарники делают "Кливленд" одним из потенциальных фаворитов будущего плей-офф.

Бостон Селтикс

"Кельты" не выпали из когорты претендентов на высокие места, успешно используя потенциал звёздного дуэта Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна. Первый набирает в среднем 28 с лишним очков за игру, а второй проявляет универсализм в атаке и обороне. Притом их партнёры ничуть не отстают, демонстрируя слаженность на радость наставнику Джо Маззулле.

Одним из полезных дополнений к лидерам действующих чемпионов стал гигантский латвиец Кристапс Порзингис. Обладая сплавом индивидуального мастерства и сыгранности, "Селтикс" могут претендовать на победу как минимум на Востоке.

Нью-Йорк Никс

Возвращающимся к былой славе нью-йоркцам перед стартом сезона прочили возможный выход в финал конференции. Джейлен Брансон остаётся главным мотором коллектива, дирижируя нападением и делая разницу в решающие моменты. Карл-Энтони Таунс и О Джи Ануноби стали его надёжными партнёрами. Вдобавок, новички команды значительно укрепили оборону "Никс".

Некоторые знатоки баскетбола указывают, что команда Тома Тибодо может традиционно сдать во второй половине сезона. Однако, если "Нью-Йорк" не растеряет свою форму до весны, то сможет побороться даже за главный трофей.

Западная конференция

"Дикий Запад" удивляет поклонников НБА неожиданными лидерами и неуверенным выступлением фаворитов. Поэтому в подкорректированные прогнозы громогласно ворвалась ставшая второй во Внутрисезонном кубке "Оклахома", а прошлогодние финалисты конференции ("Даллас Маверикс" и "Миннесота Тимбервулвз") пока значительно отстают в таблице регулярного сезона.

Оклахома-Сити Тандер

По модным нынче моделированиям результатов, лидеры Западной конференции могут достигнуть отметки в 60 побед до конца регулярного сезона, а то и превысить её. Шей Гилджес-Александер, набирая 31+ очков за игру и успевая отрабатывать в защите, подтвердил статус одной из суперзвёзд НБА. Надёжные выступления Джейлена Уильямса и блок-шоты Чета Холмгрена дополняют общую картину игры "Тандер" в этом сезоне.

Впечатляющая серия из 15+ побед и финал кубка намекают, что перестройка команды Марка Дэйно закончена. Теперь она главный претендент на победу на Западе.

Денвер Наггетс

Чемпионы 2023 года держат марку и вполне способны добавить по ходу плей-офф, обладая бесценным опытом решающих встреч. Универсальный центровой Никола Йокич остаётся столпом команды. Надёжную поддержку в нападении ему оказывают Джамал Мюррей и Майкл Портер-младший. Одной из проблем "Наггетс" могут стать часто преследующие их травмы. Поэтому подопечным Майкла Мэлоуна важно подойти к весенним играм в сильнейшем составе.

Хьюстон Рокетс

Команда Име Удока стала одним из главных открытий первой половины сезона. В прошлом году "Хьюстон" не попал даже в плей-ин, тогда как теперь уступает на Западе лишь фантастической "Оклахоме". Универсальный турецкий центровой Альперен Шенгюн при поддержке результативных защитников Джейлена Грина и Фреда Ванвлита может протащить "Рокетс" на заключительные стадии сезона, если форма техасцев не ухудшится к решающим играм.

Главные звёзды сезона НБА

Помимо уже упомянутых Гилджес-Александера ("Оклахома"), Йокича ("Наггетс") и Таунса ("Никс"), в розыгрыше 2024/2025 обращают на себя внимание следующие игроки:

- Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс") остаётся одним из лучших в НБА, набирая свыше 31 очка за игру и уступая по этому показателю лишь Йокичу;

- Трей Янг ("Атланта Хокс") является одним из ведущих плеймейкеров лиги, раздавая в среднем по 12.2 "ассистов" за игру;

- Виктор Вембаньяма ("Сан-Антонио Спёрс") стабильно набирает около 25 очков, но особенно выделяется 4 блок-шотами в среднем за игру;

- Кейд Каннингем ("Детройт Пистонс") может похвастаться среднестатистическими 24 очками и при этом 9.3 результативными передачами за матч.

Одни из лучших игроков прошлого розыгрыша Джейлен Браун ("Селтикс") и Лука Дончич ("Маверикс") также демонстрируют хорошую статистику и, возможно, также войдут в число главных звёзд сезона по его итогам. Многое будет зависеть и от командных результатов. В целом, среди главных претендентов на трофей пока называют "Бостон Селтикс" (фаворит букмекеров и журналистов), "Оклахома-Сити Тандер", "Кливленд Кавальерс" и "Нью-Йорк Никс".