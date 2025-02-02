Чемпионат Англии. "Арсенал" разгромил "Манчестер Сити"

В матче двадцать четвертого тура чемпионата Англии "Арсенал" разгромил "Манчестер Сити" 5:1.

Четвертый раз в этом сезоне "горожане" пропустили не менее четырех мячей в одном матче. В третий раз в сезоне "Манчестер Сити" пропустил в первые три минуты матча.

"Арсенал": Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли (Калафиори, 90), Эдегор (Мерино, 83), Парти, Райс, Мартинелли, Хаверц (Стрелинг, 90), Троссар (Нванери, 83).

"Манчестер Сити": Ортега, Нуньеш, Стоунз, Аканджи, Гвардиол, Силва, Ковачич, Фоден (Макети, 72), Мармуш (Де Брюйне, 72), Савиньо, Холанн.

На второй минуте грубо ошибся Аканджи отдав мяч в своей штрафной сопернику. Райс точно пробил 1:0.

На 6-й минуте забил Мартинелли, но сделал это из офсайда. Гол отменен.

На 24-й минуте "горожане" подали угловой. Гвардиол нанес удар головой. Мяч от руки Райи попал в перекладину.

На 27-й минуте Райс отобрал мяч в чужой штрафной. Хаверц оказался один перед вратарем, но не попал в ворота.

На 55-й минуте Холанн ударом головой с линии вратарской сравнял счет 1:1.

Через минуту "канониры" забили победный гол. Парти перехватил мяч на чужой половине поля и пробил метров с 20 2:1. На 62-й минуте забил Майлз Льюис-Скелли. Он стал самым молодым игроком Премьер-лиги за последние 20 лет, забившим гол в ворота действующего чемпиона (18 лет 129 дней). Это его первый гол в 19 играх за основную команду "Арсенала".

На 76-й минуте перехват мяча у своей штрафной и быстрая контратака, которую Кай Хаверц завершил ударом в дальний нижний угол 4:1.

На 3-й минуте компенсированного времени Нванери нанес удар в дальний угол 5:1.