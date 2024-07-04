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Спорт

Евро 2024. Джуда Беллингема оштрафуют, но не дисквалифицируют за неприличный жест

время публикации: 04 июля 2024 г., 14:58 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 14:58
Великолепный гол Беллингема
AP Photo/Ebrahim Noroozi

УЕФА провел расследование в отношении звезды сборной Англии Джуда Беллингема. Футболист не будет дисквалифицирован, сообщает Daily Mail.

По данным источника, УЕФА оштрафует футболиста.

Забив великолепный гол ударом через себя на пятой минуте компенсированного времени, Джуд Беллингем показал неприличный жест в сторону скамейки запасных сборной Словакии.

Сам он после матча написал, что словаки заслуживают всяческого уважения за хороший матч против сборной Англии, а жест предназначался друзьям футболиста, наблюдавшим матч с трибуны.

Джуд Беллингем сравнял счет в матче со сборной Словакии, а в добавленное время победный гол забил Гарри Кейн 2:1.

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