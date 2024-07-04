Баскетбол. Летняя лига НБА. Израильтянин Роман Соркин сыграет за "Голден Стэйт Уорриорз"
время публикации: 04 июля 2024 г., 12:47 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 12:53
В матчах Летней лиги НБА в составе "Голден Стэйт Уорриорз" будет выступать израильский баскетболист Роман Соркин.
В 2014-18 годах он выступал за команду университета Орегона.
Всю профессиональную карьеру Роман Соркин проводит в Изхраиле. В 2018-21 годах он играл за "Маккаби" (Хайфа). С 2021 года форвард играет за тель-авивский "Маккаби".
В этом сезоне Роман Соркин был признан самым ценным игроком чемпионата Израиля.
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