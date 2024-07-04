Баскетбол. Летняя лига НБА. Израильтянин Роман Соркин сыграет за "Голден Стэйт Уорриорз"

В матчах Летней лиги НБА в составе "Голден Стэйт Уорриорз" будет выступать израильский баскетболист Роман Соркин.

В 2014-18 годах он выступал за команду университета Орегона.

Всю профессиональную карьеру Роман Соркин проводит в Изхраиле. В 2018-21 годах он играл за "Маккаби" (Хайфа). С 2021 года форвард играет за тель-авивский "Маккаби".

В этом сезоне Роман Соркин был признан самым ценным игроком чемпионата Израиля.