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Баскетбол. Летняя лига НБА. Израильтянин Роман Соркин сыграет за "Голден Стэйт Уорриорз"

время публикации: 04 июля 2024 г., 12:47 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 12:53
Баскетбол. Летняя лига НБА. Израильтянин Роман Соркин сыграет за "Голден Стэйт Уорриорз"
AP Photo/Darko Vojinovic

В матчах Летней лиги НБА в составе "Голден Стэйт Уорриорз" будет выступать израильский баскетболист Роман Соркин.

В 2014-18 годах он выступал за команду университета Орегона.

Всю профессиональную карьеру Роман Соркин проводит в Изхраиле. В 2018-21 годах он играл за "Маккаби" (Хайфа). С 2021 года форвард играет за тель-авивский "Маккаби".

В этом сезоне Роман Соркин был признан самым ценным игроком чемпионата Израиля.

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