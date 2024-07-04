Баскетбол. Летняя лига НБА. Израильтянин войдет в тренерский штаб "Даллас Мэверикс"
время публикации: 04 июля 2024 г., 10:04 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 10:04
42-летний израильский тренер Йонатан Алон войдет в тренерский штаб "Даллас Мэверикс" в матчах Летней лиги НБА, сообщает Ynet.
Он будет одним из помощником Джареда Дадли, который будет главным тренером техасцев в этих матчах.
Джаред Дадли - помощник главного тренера "Далласа" Джейсона Кидда.
В прошлом сезоне Йонатан Алон тренировал столичный "Апоэль".
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