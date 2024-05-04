Довбик забил. "Жирона" победила "Барселону". "Реал" стал чемпионом

Состоялись матчи тридцать четвертого тура чемпионата Испании. Мадридский "Реал" за четыре тура до финиша стал чемпионом.

Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) - Лас-Пальмас 2:0

Реал (Мадрид) - Кадис 3:0

"Королевский клуб" уверенно победил аутсайдера. Для получения чемпионства сегодня надо было, чтобы "Барселона" не победила в каталонском дерби.

В ворота "Реала" вернулся Тибо Куртуа.

Жирона - Барселона 4:2

"Жирона" поднялась на второе место. "Барселона" отстает на 1 очко.

В этом сезоне "Жирона" дважды победила "Барселону" 4:2.

Каталонское дерби началось стремительно. На 4-й минуте 1:1.

На 3-й минуте Ямаль забросил мяч на линию штрафной. Кристенсен нанес удар точно в нижний угол 0:1.

В ответной атаке хозяева отыгрались. Навес на линию вратарской. Довбик головой отправил мяч в "девятку" 1:1.

На 45-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти 1:2.

На 65-й минуте Довбик убежал по флангу и сделал передачу. Порту сравнял счет 2:2. Через 2 минуты Порту прошел по флангу и сделал передачу. Мигель Гутьерес пробил. Тер Штеген мог парировать мяч. Но мяч попал в ногу защитника и влетел в сетку 3:2. На 74-й минуте Порту эффектно пробил слету - точно в дальний нижний угол 4:2.