Чемпионат мира по футзалу. В полуфинале украинцы проиграли сборной Бразилии

В финале чемпионата мира по футзалу, который проходит в Узбекистане, встретятся сборные Аргентины и Бразилии.

Бразильцы в полуфинале победили украинцев 3:2.

Аргентинцы с таким же счетом обыграли французов.

Финал и матч за третье место состоятся 6 октября.