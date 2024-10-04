Чемпионат мира по футзалу. В полуфинале украинцы проиграли сборной Бразилии
время публикации: 04 октября 2024 г., 13:41 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 13:49
В финале чемпионата мира по футзалу, который проходит в Узбекистане, встретятся сборные Аргентины и Бразилии.
Бразильцы в полуфинале победили украинцев 3:2.
Аргентинцы с таким же счетом обыграли французов.
Финал и матч за третье место состоятся 6 октября.
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