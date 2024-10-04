Лига конференций. Омер Ацили вышел на замену. Омри Гандельман забил "Челси"

Состоялись матчи первого тура группового этапа Лиги конференций. "Омония" разгромила "Викингур" 4:0. "Челси" победил "Гент" 4:2.

Мельде (Норвегия) - Ларне (Северная Ирландия) 3:0

Омония (Никосия, Кипр) - Викингур (Рейкьявик, Исландия) 4:0

Все голы были забиты во втором тайме. Дважды отличился Андроникос Какулис, по разу - бывший защитник "Дижона" Сену Кулибали и арендованный у шведского "Хаммарбю" камерунский форвард Сейду Алиум. Алиум и Какулис вышли на замены.

Израильский форвард "Омонии" Омер Ацили вышел на замену на 84-й минуте (при счете 2:0).

Фиорентина (Флоренция, Италия) - Зэ Нью Сэйнтс (Уэльс) 2:0

Челси (Лондон, Англия) - Гент (Бельгия) 4:2

Израильский полузащитник "Гента" Омри Гандельман вышел на замену на 78-й минуте и забил на 90-й, сделав счет 4:2.

Копенгаген (Дания) - Ягеллония (Бялосток, Польша) 1:2

Победный гол на седьмой минуте компенсированного времени забил бывший форвард "Штутгарта" Дарко Чурлинов.

Лугано (Швейцария) - ХИК (Хельсинки, Финляндия) 3:0