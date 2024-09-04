Баскетбол. Бруно Кабокло перешел в тель-авивский "Апоэль"

Бразильскийтяжелый форвард / центровой Бруно Кабокло, имеющий опыт выступлений в НБА, подписал двух летний контракт с тель-авивским "Апоэлем", сообщает Sport5.

Сумма контракта 2.5 миллиона долларов.

В статье Бруно Кабокло называют "одним из самых талантливых центровых, приезжавших в Израиль".

Баскетболистом интересовались "Баскония" и мюнхенская "Бавария".

В прошлом сезоне Бруно Кабокло играл за белградский "Партизан". Среднестатистические показатели в 27 матчах Евролиги (19.4 + 4 подбора + 2 передачи за игру).

Он имеет опыт выступления в НБА. Бруно Кабокло провел 107 матчей в НБА (105 - регулярном чемпионате и 2 - в плэй-офф) за "Хьюстон Рокитс", "Торонто Рэпторз", "Сакраменто Кингз" и "Мемфис Гриззлиз".

В составе сборной Бразилии Бруно Кабокло участник двух чемпионатов мира и Парижской олимпиады.