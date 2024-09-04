x
04 сентября 2024
|
последняя новость: 14:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 сентября 2024
|
04 сентября 2024
|
последняя новость: 14:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Баскетбол. Бруно Кабокло перешел в тель-авивский "Апоэль"

время публикации: 04 сентября 2024 г., 13:30 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 13:44
Бруно Кабокло
AP Photo/Dita Alangkara

Бразильскийтяжелый форвард / центровой Бруно Кабокло, имеющий опыт выступлений в НБА, подписал двух летний контракт с тель-авивским "Апоэлем", сообщает Sport5.

Сумма контракта 2.5 миллиона долларов.

В статье Бруно Кабокло называют "одним из самых талантливых центровых, приезжавших в Израиль".

Баскетболистом интересовались "Баскония" и мюнхенская "Бавария".

В прошлом сезоне Бруно Кабокло играл за белградский "Партизан". Среднестатистические показатели в 27 матчах Евролиги (19.4 + 4 подбора + 2 передачи за игру).

Он имеет опыт выступления в НБА. Бруно Кабокло провел 107 матчей в НБА (105 - регулярном чемпионате и 2 - в плэй-офф) за "Хьюстон Рокитс", "Торонто Рэпторз", "Сакраменто Кингз" и "Мемфис Гриззлиз".

В составе сборной Бразилии Бруно Кабокло участник двух чемпионатов мира и Парижской олимпиады.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 августа 2024

Баскетбол. Уилл Рейман вернулся в Израиль и присоединился к "Маккаби"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 августа 2024

Кадетский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки победили сборную Черногории
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 августа 2024

Умер известный баскетболист, чемпион мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 августа 2024

Кадетский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтяне заняли шестое место