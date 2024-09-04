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Спорт

Молодежный чемпионат мира по лакроссу. Победили американки. Израильтянки заняли 13-е место

время публикации: 04 сентября 2024 г., 07:58 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 07:58
Молодежный чемпионат мира по лакроссу. Победили американки. Израильтянки заняли 13-е место
AP Photo/Nam Y. Huh

В Гонконге завершился женский молодежный чемпионат мира по лакроссу (спортсменки до 20 лет).

В финале американки обыграли сборную Канады 23:6.

Бронзовые медали завоевала сборная Японии.

Израильтянки заняли 13-е место (из 20).

Вратарь сборной Израиля Эден Хаймович получила награду Heart and Spirit of Lacrosse Award.

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