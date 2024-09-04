Молодежный чемпионат мира по лакроссу. Победили американки. Израильтянки заняли 13-е место

В Гонконге завершился женский молодежный чемпионат мира по лакроссу (спортсменки до 20 лет).

В финале американки обыграли сборную Канады 23:6.

Бронзовые медали завоевала сборная Японии.

Израильтянки заняли 13-е место (из 20).

Вратарь сборной Израиля Эден Хаймович получила награду Heart and Spirit of Lacrosse Award.