Открытый чемпионат США. Зверев и Димитров проиграли в четвертьфиналах

Первыми полуфиналистами Открытого чемпионата США стали американцы Тейлор Фриц и Френсис Тиафо.

Тейлор Фриц победил Александра Зверева (Германия) 7:6, 3:6, 6:4, 7:6.

Фрэнсис Тиафо победил болгарина Григора Димитрова 6:3, 6:7, 6:3. При счете 4:1 в четвертом сете болгарский теннисист отказался от продолжения борьбы. Болгарский комментатор сказал "Гришо едва может ходить".

В двух других четвертьфиналах сыграют:

Джек Дрейпер (Великобритания) - Алекс де Минор (Австралия)

Янник Синнер (Италия) - Даниил Медведев (Россия).