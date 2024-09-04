Юношеский чемпионат Европы по волейболу. Сборная Израиля в полуфинал не вышла

Сборная Израиля не сумела выйти в полуфинал юношеского чемпионата Европы по волейболу (спортсмены до 20 лет), который проходит в Сербии и Греции.

После первых пяти побед израильтяне дважды проиграли и заняли четвертое место в группе 2.

В полуфинал вышли сборные Болгарии и Чехии. Действующие чемпионы - итальянцы - заняли третье место и в полуфинал не вышли.

Групповой турнир в первой группе завершится сегодня. На данный момент лидируют сборные Франции (уже обеспечила себе выход в полуфинал) и Украины.