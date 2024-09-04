x
04 сентября 2024
|
последняя новость: 09:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 сентября 2024
|
04 сентября 2024
|
последняя новость: 09:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Юношеский чемпионат Европы по волейболу. Сборная Израиля в полуфинал не вышла

время публикации: 04 сентября 2024 г., 09:03 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 09:03
Юношеский чемпионат Европы по волейболу. Сборная Израиля в полуфинал не вышла
AP Photo/Alessandra Tarantino

Сборная Израиля не сумела выйти в полуфинал юношеского чемпионата Европы по волейболу (спортсмены до 20 лет), который проходит в Сербии и Греции.

После первых пяти побед израильтяне дважды проиграли и заняли четвертое место в группе 2.

В полуфинал вышли сборные Болгарии и Чехии. Действующие чемпионы - итальянцы - заняли третье место и в полуфинал не вышли.

Групповой турнир в первой группе завершится сегодня. На данный момент лидируют сборные Франции (уже обеспечила себе выход в полуфинал) и Украины.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 августа 2024

Юношеский чемпионат Европы по волейболу. Израильтяне победили сборную Словении
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 августа 2024

Юношеский чемпионат Европы по волейболу. Израильтяне победили сборную Испании