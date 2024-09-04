Открытый чемпионат США. Соболенко и Наварро вышли в полуфинал
время публикации: 04 сентября 2024 г., 08:31 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 08:31
Первыми полуфиналистками Открытого чемпионата США стали Арина Соболенко и Эмма Наварро.
Белорусская теннисистка разгромила чемпионку Парижской олимпиады китаянку Чжэн Циньвень 6:1, 6:2.
Американка обыграла испанку Паулу Бадосу 6:2, 7:5.
В других четвертьфиналах сыграют:
Майя Хаддад (Бразилия) - Каролина Мухова (Чехия)
Ига Швентек (Польша) - Джессика Пегула (США).
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