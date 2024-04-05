Теннис на колясках. Израильтянка стала победительницей Открытого чемпионата Швеции

Израильтянка Мааян Зикри стала победительницей Открытого чемпионата Швеции (теннис на колясках).

В финале она победила голландку Джанет Босс 6:3, 7:6.

Мааян Зикри близка к тому, чтобы завоевать право выступить в соревнованиях Парижской паралимпиады.

Мааян Зикри выиграла первый турнир в 2024 году. В прошлом году она выиграла два теннисных турнира.